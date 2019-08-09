قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعتبر وليدة ضمن وزارات الحكومة المصرية، رغم مرور 4 سنوات على إنشائها.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "الوزارة صغيرة أوي، وما زالت وليدة، رغم إنها بتم 4 سنين في الحكومة المصرية في سبتمبر المقبل"، مشيرة إلى أن طاقم العمل فيها لا يتجاوز 100 فرد.

وتابعت: "إحنا منعديش 100 فرد، لكن عندنا الإيمان القوي بالرسالة اللي بتؤديها بوزارة الهجرة، وإن هذه الوزارة تقدر تعمل الكثير، والأيام أثبتت إننا قدرنا نعمل الكثير، وبالتأكيد لسه قدامنا حاجات أصعب، بس هذا الفريق أحييه، دول فريق الأحلام وأنا فخورة بأني وزيرته".