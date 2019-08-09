مصرع شاب في مشاجرة ببين عائلتين بالشرقية

لفظ شاب، أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في مشاجرة بينه وبين أحد أبناء عائلة "أبو العيش" بقرية "أنشاص الرمل" بمركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.

وأشعل أهل المجني عليه النيران في منزل القاتل، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية للسيطرة على الأوضاع.

كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة المركز، بنشوب بين "تامر حلمي"، عامل، بمنتصف العقد الثالث من العمر، وأحد أبناء عائلة "أبو العيش" المعروفة بالقرية، انتهت بمقتل العامل.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد أبناء عائلة "أبو العيش" قبل 10 أيام، وانتهت الأمور وقتها بتسوية الخلافات في جلسة عرفية، قبل أن تتجد الخلافات مرة أخرى اليوم، أثناء سير "تامر" بالشارع، حيث تعدى عليه أحد أبناء "أبو العيش" وقتله، فيما أشعل عدد من أفراد أسرة القتيل النار في منزل القاتل، وانتقلت قوات الأمن للمكان للسيطرة على الأوضاع.