رئيس لجنة الحج المركزية: القيادة السعودية حرصت على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج

قال رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد فيصل، إن القيادة السعودية متمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز حرصت على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج هذا العام.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الحجيج في موسم الحج، سواء عند المشاعر بـ«منى» أو الوقوف بجبل عرفات أو غيرها من المناسك.

وأوضح رئيس لجنة الحج المركزية، أن عدد حجاج بيت الله الحرام وصل إلى أكثر من مليوني حاج، لافتًا إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة والحكومة السعودية بزيادة أعداد الحجاج العام المقبل.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس الخميس أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ مليونًا و819 ألفا و790 حاجا.