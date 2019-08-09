العثور على جثة تاجر مُعدات توفي بجرعة مُخدر زائدة بالشرقية

عثر عدد من أهالي المجاورة 70 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على جثة تاجر مُعدات ثقيلة متوفيًا داخل مسكنه، فيما تبين وفاته إثر تناول جرعة زائدة من المواد المُخدرة.

تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء مجدي سليمان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "عيد.م" 50 سنة، تاجر مُعدات ثقيلة، جثة هامدة داخل مسكنه بالمجاورة الـ 70 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة التاجر نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المُخدرة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة العامة لمباشرة التحقيقات.