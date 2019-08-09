أكاديمية البحث العلمي تعرض مشروعاتها التنموية في أقاليم مصر

بحث الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مع ممثلي المحافظات سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظات في تحديد أولويات مشروعات البحوث والتطوير بغرض المعاونة على دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وقال رئيس الأكاديمية -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن عقد هذا الاجتماع يأتى إيمانا من الأكاديمية ‏‫بأهمية التواصل مع الأجهزة التنفيذية وأجهزة الحكم المحلي ودورها الحيوي في تنمية المحافظات، وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الجارية التي تدعمها وتنفذها الأكاديمية ضمن برنامجها تنمية أقاليم مصر عبر مراكز البحوث الإقليمية بالأكاديمية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف أن الأكاديمية تعد بيتا للخبرة الوطنية للبحث العلمي وتدعم المشروعات والمنح والمبتكرين ورواد الأعمال من خلال حزمة متنوعة من المبادرات والمشروعات القومية، كما تدعم الأكاديمية منظومة الابتكار والاختراع ونشر الثقافة العلمية وتقدير المتميزين في مجال البحث العلمي من خلال منظومة الجوائز المتعددة التي تمنحها الأكاديمية سنويا.

بدورها، لفتت الدكتورة مي علام المشرف على المراكز الإقليمية بالأكاديمية، إلى دور مراكز التنمية الإقليمية فى تنمية أقاليم مصر وكذلك إنشاء العديد من مراكز التنمية الإقليمية على مستوى أقاليم مصر ودورها فى تمثيل الأكاديمية فى تلك الأقاليم، وأوضحت أن الأكاديمية افتتحت المركز الإقليمي بشلاتين العام الحالي، والمركز الاقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة ومركز إقليم قناة السويس، فرع السويس عام 2018 ليصبح عدد مراكز التنمية الإقليمية 10 مراكز موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

وكشفت عن أهم المشروعات الريادية ذات المردود التنموي العالي التى تم تنفيذها في المراكز الإقليمية وهي: مشروع إنتاج تقاوي البطاطس "ميني تيوبرز" في الوادي الجديد والذي يمثل حلا تكنولوجيا جذريا لمشكلة استيراد تقاوى البطاطس من الخارج، موضحة أن الموقع الأمثل لتنفيذ هذا المشروع هو الوادي الجديد نظرا لانعزاله وانخفاض فرص الإصابة بالفيروسات وبكارة أرضه الخالية من أمراض البطاطس.

وأكدت أن المركز ينفذ حاليا مشروع إنتاج فسائل لأفضل أنواع النخيل المصرية والعربية باستخدام تكنولوجيا زراعة الأنسجة لاستزراعها بالوادي الجديد، كما تنفذ الأكاديمية بعض المشروعات أيضا في مجال انتاج الحرير الطبيعي بسوهاج والنهوض بإنتاجية الإبل فى سيناء وشلاتين.

وفى مجال الطاقة.. أوضحت علام أن المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة يواصل أعماله في إنشاء وتشغيل ورفع كفاءة محطات الطاقة الثلاث فى برج العرب والشرقية وسوهاج والتى بنيت بتكنولوجيات رائده على مستوى العالم وهي الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الاوسط، وأن هذه المحطات كانت نتيجة لمشروعات دوليه أقامتها أكاديمية البحث العلمى لنقل تكنولوجيات متطورة فى مجال الطاقة من أوروبا والصين. ‬