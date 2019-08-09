مشروع قانون في ألمانيا بالسماح لغير المتزوجين بتبني أطفال شركائهم

أعدت وزارة العدل الألمانية التي يتولاها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مسودة قانون يسمح للرجال والنساء بتبني أطفال شركائهم في الحياة من علاقات سابقة، حتى وإن كانوا غير متزوجين في الوقت الراهن.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) على صورة من مشروع القانون كما أوردت مجلة "شبيجل" تقريرا عنه من قبل.

ويشترط المشروع لتطبيق هذه الميزة أن يكون الشريكان في الحياة مر على عيشهما معا عامان على الأقل في علاقة شبيهة بالزوجية، أو أن يكون لهما طفل مشترك في ظل الحياة المشتركة.

كانت القوانين تتيح تبني أولاد الشريك الآخر إذا كان متزوجا من أبيهم أو أمهم.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية اعتبرت هذا التقنين مخالفا للدستور.

تتحسب الوزارة لإضافة حوالي 250 طفلا متبنى كل عام بمقتضى القانون الجديد.