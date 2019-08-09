 ياسمينا العلواني: اتظلمت ببرنامج Arabs got talent.. وأستحق المركز الأول - بوابة الشروق
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ياسمينا العلواني: اتظلمت ببرنامج Arabs got talent.. وأستحق المركز الأول

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني
هديل هلال
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 12:46 ص | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 12:47 ص

قالت المطربة ياسمينا العلواني إنها شعرت بنوع من الظلم أثناء اشتراكها ببرنامج المواهب «Arab's got talent»، موضحة: «اتظلمت أوي، وتعبت في البرنامج نفسيًا جدًا».

وأضافت في لقاء لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أمس الخميس، أنها كانت تستحق الحصول على المركز الأول، مشيرة إلى أنها رأت نتائج التصويت بعينيها، وأن موقع Mbc أصدر خبرًا بكونها صاحبة المركز الأول، قبل أن يتم تغيير النتيجة في اليوم التالي.

ولفتت إلى شعورها بالراحة بعد الانتهاء، وأنها لم تحتج من البرنامج سوى الشهرة موضحة: «أنا بعد ما خلصت، كان في 3 من أكبر شركات الإنتاج بالوطن العربي وكلها كانت عايزة تمضي معايا، اللقب ده مجرد اسم».

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