 تخفيف حظر التجوال بالشطر الهندي من كشمير للسماح بأداء صلاة الجمعة - بوابة الشروق
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تخفيف حظر التجوال بالشطر الهندي من كشمير للسماح بأداء صلاة الجمعة

الشرطة الهندية بأقليم كشمير
الشرطة الهندية بأقليم كشمير
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 10:55 ص

قررت الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخفيف حظر التجوال المفروض على الشطر الهندي للسماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة.
وقال رئيس الشرطة ديلباغ سينج - في تصريح أوردته شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية اليوم - "سيتم السماح للأشخاص للذهاب إلى المساجد في معظم أجزاء مدينة سريناجار".
تجدر الإشارة إلى أن الشطر الهندي من إقليم كشمير يخضع لإغلاق تام تفرضه السلطات الهندية منذ /الأحد/ الماضي؛ لتجنب اشتعال الوضع عقب إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الممنوح لكشمير.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي قد صرح - أمس - بأن الوضع في كشمير سيعود إلى طبيعته تدريجيا.


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