عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح جانب من المظاهرات الاحتجاجية في إقليم كشمير ضد تغييرات الهند تجاه الإقليم والمنطقة.

وخففت السلطات الهندية القيود في ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة حتى يتسنى للمسلمين أداء صلاة الجمعة اليوم، فيما أحبط تعليق الاتصالات في المنطقة المستمر منذ خمسة أيام الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وكانت الحكومة الهندية ألغت يوم الاثنين الماضي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وفي أكبر تحرك بشأن الإقليم منذ نحو سبعين عاما.