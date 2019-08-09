عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، تقريرًا عن قطار سريع ينقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة في وقت قياسي.

وكانت وكالة «اسوشيتد برس» فيديو يظهر قطارا سريعا جديدا ينقل الحجاج خلال موسم الحج الحالي، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسرعة كبيرة، ويسير القطار بسرعة نحو 300 كم في ساعة، وبهذا تستغرق الرحلة من المدينة الى مكة نحو ثلاث ساعات فقط.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس الخميس أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ مليونًا و819 ألفا و790 حاجا.

