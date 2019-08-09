الاتحاد الألماني يرفع قيمة الجوائز المالية لبطل الكأس

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفريق الذي سيتوج في مايو المقبل بلقب كأس ألمانيا، سيحصل على إجمالي جوائز مالية يزيد على عشرة ملايين يورو (2ر11 مليون دولار)، وهي أكبر جائزة للفائز في تاريخ المسابقة.

وأضاف الاتحاد أن الفريق الذي سيصل إلى الدور قبل النهائي سيحصد إجمالي 5ر5 مليون يورو، موضحا أنه يجرى رصد الجائزة المالية للدور النهائي بشكل منفصل.

وكان بايرن ميونخ قد حصل على 5ر4 مليون يورو إثر فوزه في النهائي على لايبزج في النسخة الماضية من البطولة، بينما حصل لايبزج على 5ر3 مليون يورو.

وتشهد النسخة المقبلة زيادة في الجوائز المالية لجميع الأدوار، حيث يحصل الخاسر في دور ال32 على 175 ألف يورو.