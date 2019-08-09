مساعد «الداخلية» الأسبق: بيان ملابسات تفجير معهد الأورام أثبت أن الأمن بخير

علق اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على بيان وزارة الداخلية الصادر لكشف ملابسات حادث معهد الأورام أمس، قائلًا: «يعطي لنا عدة مؤشرات هامة، من بينها الأمن المصري بخير، وجهاز الأمن الوطني يستحق الإشادة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة والشعب المصري نجحوا في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى سرعة إصدار البيانات المتعلقة بالواقعة ودقتها وخروجها للمواطنين في ظل هذا الكم الكبير من الشائعات والتشكيك في كل شيء.

وتابع: «هناك تشكيكًا مستمرًا من أجهزة الإعلام في الداخل والخارج بتمويل خارجي، في كل ما يحدث داخل مصر من إنجازات، بعد الحادثة طلعت بيانات بدقة محدش استعجل، وكل ما توفر من معلومات قيل في فترة زمنية بسيطة، وتم الكشف عن الجناة في وقت لا يتعدى الـ 48 ساعة».

وأوضح أن البيان دلالة لسرعة وضع وزارة الداخلية يدها على المنفذين، مشيرًا إلى قاعدة المعلومات القوية الموجودة لدى الأجهزة الأمنية والتي تبنى عليها خطة بحث لضبط الجناة.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد الماضي، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها، الاثنين الماضي، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.

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