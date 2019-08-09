



في اليمن يكفيك فقط الذهاب إلى سوق السلاح واقتناء واحد





يمنح الدستور الأمريكي المواطنين حق حيازة السلاح بإجراءات تستغرق أقل من ساعة، على عكس دول أخرى قد تستغرق العملية عدة أشهر، فكل بلد تختلف الأوراق والشروط لتسمح ببيع السلاح للأفراد من بينهم اليابان ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا.

وفيما يلي قائمة بـ16 دولة تسمح ببيع السلاح مع توضيح الأوراق والمتطلبات لكل منهم وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.

1- الولايات المتحدة

يمنح الدستور الأمريكي الحق للمواطنين بحيازة السلاح بغرض الدفاع عن النفس، في أقل من ساعة وذلك بعد إجراء فحص فوري للمتقدم بالطلب؛ للتأكد من أنه لم يكن لديه سوابق جنائية أو متهم في قضايا العنف المنزلي.

2- اليابان

تشترط اليابان على الشخص المتقدم بطلب حيازة سلاح أن يقدم مجموعة من الأوراق وينفيذ شروط معينة وهي:

- تقديم شهادتين واحدة تثبت صحته العقلية، والأخرى أنه ليس لديه تاريخ من تعاطي المخدرات.

- التقدم بطلب للحصول على تصريح للتدريب على إطلاق النار، قد يستغرق ما يصل إلى شهر.

- الإدلاء بالدافع الحقيقي لاقتناء السلاح.

- مراجعة التاريخ الإجرامي للمتقدم، من حيازة سلاح أو التورط مع مجموعات إجرامية منظمة، والتأكد من سلوكه وعلاقاته مع الأصدقاء والعائلة والجيران.

- اجتياز اختبار إطلاق النار.

- الحصول على شهادة تحمل مواصفات السلاح.

- إذا كنت تريد بندقية للصيد، تقدم بطلب للحصول على رخصة صيد.

- شراء بندقية آمنة وخزانة الذخيرة التي تشتمل على لوائح السلامة.

- السماح للشرطة بتفتيش مكان تخزين السلاح.

3- نيوزيلندا

- فحص الخلفية التي تراعي السجلات الجنائية والطبية والعقلية والعائلية.

- استفاء المراجع والبيانات الشخصية.

- السماح للشرطة بتفتيش المكان الذي سوف يتم فيه تخزين السلاح.

- الحصول على دورة تدريبية على حمل السلاح.

- انتظار الموافقة على الترخيص، والذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر.

4- جنوب أفريقيا

- الانضمام لإحدى نوادي الصيد أو التدريب على إطلاق النار، أوتقديم إثبات بحاجة حيازة سلاح للدفاع عن النفس.

- التدريب الجيد على حمل السلاح وإطلاق النيران، بالإضافة إلى اجتياز اختبار كتابي وتقييم عملي.

- الكشف عن بصمات الأصابع.

- مراجعة التاريخ الإجرامي للمتقدم، من حيازة سلاح أو التورط مع مجموعات إجرامية منظمة، وأحيانًا إجراء مقابلات مع العائلة والجيران للتأكد من سلوكة وعلاقاته.

- السماح للشرطة بتفتيش مكان التخزين.

- انتظار عدة أشهر لإجراء مراجعة فيدرالية ومن ثم شراء السلاح.

5- المكسيك

- الحصول على خطاب من السلطات المحلية يؤكد أنه ليس لديك سجل جنائي.

- أرسال خطاب يوضح دافع الحيازة.

- مراجعة السجل الإجرامي، من حيازة سلاح أو التورط مع مجموعات إجرامية منظمة.

- السفر إلى مكسيكو سيتي، حيث يوجد المتجر الوحيد المخول لبيع الأسلحة.

- الحصول على بصمات الأصابع.

6- أستراليا

- الانضمام بشكل منتظم إلى نادي الصيد أو الرماية.

- استكمال دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الأسلحة النارية وتشغيلها، واجتياز اختبار كتابي وتقييم عملي.

- تنظيم تخزين الأسلحة النارية بالشكل الذي يتوافق مع لوائح السلامة.

- مراجعة السجل الجنائي وأحيانًا تقوم السلطات بمقابلة أفراد العائلة.

- التقدم بطلب للحصول على تصريح لحيازة نوع معين من الأسلحة.

- الانتظار لمدة 28 يومًا على الأقل، ومن ثم شراء السلاح.

7- النمسا

- تقديم إثبات بشدة الاحتياج لحيازة سلاح.

- مراجعة التاريخ الإجرامي.

- تقديم شهادة تثبت صحته الفرد العقلية والنفسية والجسدية.

- الحصول على دورة تدريبية حول كيفية إطلاق النيران وحمل السلاح.

- الانتظار لمدة 3 أيام للاستلامها.

8- كندا

- تقديم إثبات بالانضمام لاحدى النوادي وممارسة وايجادة إطلاق النار.

- إتمام دورة تدريبية على حمل السلاح وكيفية التعامل معه بالإضافة لاجتياز اختبار كتابي وعملي.

- مراجعة السجل الجنائي، وتقديم إثبات بالصحة العقلية وعدم تعاطي أي نوع من المخدارات.

- تقديم طلب للحصول على تصريح للحيازه، والانتظار لمدة 28 يومًا.

- بعد إتمام عمليه الشراء يجب تسجيل السلاح لدى الشرطة قبل نقله إلى المنزل.

9- الهند

- الانضمام إلى نادي إطلاق النار، أو إظهار الفرد أنه تحت تهديد.

- حضور دورة تدريبية عملية حول التعامل مع الأسلحة النارية وإطلاق النار.

- الحصول على شهادة الصحة البدنية والعقلية.

- التأكد من امتلاك مكان آمن لحفظ الأسلحة النارية.

- إجراء مراجعة تأخذ في الاعتبار ثلاث سنوات من الإقرارات الضريبية والتاريخ الإجرامي وتاريخ الصحة العقلية والعنف المنزلي والتي تتضمن إجراء مقابلات مع العائلة والجيران.

10- ألمانيا

- الانضمام إلى نادٍ للرماية أو الحصول على رخصة صيد أو تقديم اثبات بالعيش في حياة محاطة بالمخاطر.

- الإلمام بكافة المعلومات عن الأسلحة النارية، والتي قد تنطوي على امتحان تحريري وإثبات عملي للتعامل الآمن.

- إذا كان عمر الشخص الراغب في حمل وحيازة سلاح ناري أقل من 25 عامًا، فلا بد من تقديم شهادة تؤكد وتثبت الصحة الذهنية وعدم تعاطي مخدرات من مسؤول الصحة العامة أو الطبيب.

- إجراء فحص للسجل الجنائي.

- التقدم بطلب للحصول على تصريح لشراء السلاح المرغوب، والذي قد يشمل مراجعة خلفية إضافية قصيرة.

11- بريطانيا

- تقديم وثيقة بالانضمام إلى نادي إطلاق النار، أو وثيقة صيد.

- فحص الخلفية والسجل الجنائي وقد يتطلب الأمر لذهاب الشرطة للمنزل لمعرفة المكان الذي سيتم تخزين السلاح فيه.

12- البرازيل

- تقديم طلب باحتياج امتلاك وحيازة سلاح للدفاع عن النفس.

- الحصول على دورة تدريبية حول التعامل مع الأسلحة النارية، وتفديم اثبات بتمكن إطلاق النار من على بعد 16 إلى 23 قدمًا بنسبة تصل إلى 60%.

- الحصول على تصريح من طبيب نفسي معتمد يثبت الصحة العقلية والقدرة على إطلاق النار.

- الحصول على شهادة تؤكد وتثبت عدم وجود تهم جنائية سابقة وأن الشخص لا يخضع للتحقيق الجنائي، ومن ثم شراء السلاح المرغوب.

- تسجيل طلب الشراء للشرطة الفيدرالية.

- تعبئة نموذج عبر الإنترنت من أجل نقل السلاح.

- العودة إلى التاجر وأخد السلاح.

13- روسيا

- الحصول على رخصة صيد، أو إبداء أسباب لحيازة سلاح.

- التدريب على حمل السلاح وكيفية التعامل معه اجتياز الاختبارات.

- التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

- فحص السجل الجنائي.

- الحصول على مذكرة طبية تثبت الصحة العقلية وعدم تعاطي المخدرات.

- اجتياز اختبار السلامة والتعامل مع السلاح بالاضافة للتعامل السليم مع الإسعافات الأولية.

- الادلاء بأهمية حمل سلاح للدفاع عن النفس.

- التقدم بطلب حيازة سلاح ومن ثم الشراء.

14- إسرائيل

- الانضمام إلى إحدى النوادي وممارسة رياضة إطلاق النيران، أو تقديم إثبات أنك تعيش أو تعمل في منطقة خطرة مرخص لها بملكية السلاح، بما في ذلك بعض المستوطنات.

- الحصول على شهادة طبية تثبت الصحة العقلية وأنه ليس هناك تاريخ من تعاطي المخدرات.

- اختيار سلاح آمن الحمل والاستخدام.

- تقديم شهادة للسلطات المعنية تثبت الصحة العقلية وأخرى انه ليس هناك أي شبه جنائية.

- شراء السلاح وإمدادات محدودة من الرصاص تصل إلى 50 رصاصة.

15- الصين

- تحديد سبب محدد لامتلاك سلاح ناري، أي شرح انك تريده للصيد أم لاستخدامه في رياضية إطلاق النار.

- اختيار سلاح آمن الحمل والتخزين.

- التأكيد من الصحة العقلية وعدم وجود أي سوابق جنائية.

16- اليمن

لا يجب على من يريد شراء وحمل سلاح سوى الذهاب إلى سوق السلاح أو العثور على بائع عبر الإنترنت ومن ثم شراءه.