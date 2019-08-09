 حبس 4 عاطلين سرقوا 380 ألف جنيه من ماكينة البنك الأهلي في الشرقية - بوابة الشروق
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حبس 4 عاطلين سرقوا 380 ألف جنيه من ماكينة البنك الأهلي في الشرقية

فاطمة علي
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 4:53 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 4:53 م

قررت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بسرقة 380 ألف جنيهًا من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة "كفر صقر" التعليمية.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغًا من عدد من الموظفين بالبنك الأهلي المصري، بسرقة 380 ألف جنيهًا من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك داخل إدارة كفر صقر التعليمية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، حيث تبين استقلالهم "تروسيكل" واستخدامهم ماكينة لحام لقص الماكينة من الخلف وسرقة المبلغ.

جرى ضبطهم وبحوزتهم "التروسيكل" وماكينة اللحام و311 ألف جنيهًا من المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13732 جُنح كفر صقر لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.


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