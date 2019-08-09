اليونان على أهبة الاستعداد تحسبا لاندلاع حرائق غابات

دفعت الحرارة والرياح المتواصلة جهاز الحماية المدنية في اليونان اليوم الجمعة، إلى رفع حالة التأهب تحسبا لاندلاع حرائق غابات إلى أعلى مستوى اليوم الجمعة.

وأعلن الجهاز أن احتمال حدوث حرائق مرتفع، خاصة في وسط اليونان وفي شبه جزيرة "بيلوبونيز" وفي منطقة أثينا، مشيرة إلى أنها رفعت درجة التأهب للون الأحمر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وكثيرا ما تواجه اليونان حرائق الغابات تنتشر بسرعة عبر الكساء النباتي بأخشابه الجافة، فيما تعقد طبيعة الأرض الصعبة والجبلية والرياح عمليات السيطرة على الحرائق.

وعادة ما بدأ أشخاص مهملون الحرائق في الماضي، بإلقاء عقب سيجارة مشتعل أو انطلاق شرارة من مشواة أو حرق أعشاب وهي الأمور التي تتم خلال فصل الصيف، رغم الحظر، وكانت هذه الأمور كافية لإشعال حرائق.

وفي يوليو 2018، توفى أكثر من مئة شخص وتضررت آلاف المنازل أو تعرضت للتدمير جراء الحرائق سريعة الانتشار في منطقة أثينا.