إجراء تحليل الحمض النووي لرفات يعتقد أنه لطالبة بريطانية في مدغشقر

قالت سلطات مدغشقر اليوم الخميس إن رفاتا يُعتقد أنه لطالبة بجامعة كامبريدج توفيت متأثرة بسقوطها من طائرة خفيفة في مدغشقر سيخضع لتحليل الحمض النووي.

وتم انتشال أشلاء يعتقد أنها للبريطانية ألانا كاتلاند (19 عاما) أمس الأول الثلاثاء بعد أيام من البحث في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي قبالة ساحل إفريقيا.

ويقول شهود عيان إن كاتلاند، التي كانت تقوم بتنفيذ بحث علمي في مدغشقر، فتحت الباب وقفزت من الطائرة في 25 يوليو.

وقال والداها لوسائل الإعلام البريطانية إنهما يخمنان في أن جسدها ربما كان له رد فعل سيئ تجاه العقاقير المضادة للملاريا ولا يعتقدان أنها انتحرت.