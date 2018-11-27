رغبة مودريتش تفسد خطة ريال مدريد لضم نيمار

قدم ريال مدريد الإسباني عرضًا جديدًا لضم نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن ريال مدريد قم عرضًا بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى متوسط ميدان الفريق الإسباني لوكا مودريتش، لإدارة باريس لضم نيمار".

وأضافت الصحيفة أن رفض مودريتش الانتقال إلى باريس عطل الصفق، مشيرة إلى أن أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي لا يخطط إلى مغادرة الفريق الأبيض.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سيتعين على فلورينتيو بيرز رئيس ريال مدريد، إيجاد صيغة أو خطة بديلة لجلب نيمار إلى الميرينجي.

وكان نيمار قد نشرعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، دون إضافة أي تعليق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل عامين من الآن، قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.