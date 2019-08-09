القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ.

وقال القائد العام فى البرقية، "يطيب لي أن أبعث بأسمى آيات التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا، متمنياً لكم التوفيق في مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التي تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني".

وأكد القائد العام على أن "رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها في إنكار للذات واستعداد للتضحية والفداء ليظل وطنا آمنا مستقراً لشعبه العظيم".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.