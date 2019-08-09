رئيس بعثة الحج يلتقي بالحجاج المصريين ويستمع إلى مشاكلهم

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى ورئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، بحجاج بعض الوزارات مثل التجارة والصناعة والمالية والري ومجلس النواب.

وذكر بيان لوزارة الري اليوم أنه عبدالعاطي قد استمع إلى الحجاج والتعرف على مشاكلهم التى تلخصت فى عدم وجود بعثة طبية بالمنطقة التى يقيمون بها، وعلى الفور وجه الدكتور عبدالعاطي البعثة الطبية بإرسال طبيب وصيدلي لمحل إقامتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم .

كما كانت هناك شكوى من شركة السياحة المسئولة عن تنظيم رحلة الحج لهم ومخالفتها لشروط التعاقد وطالب رئيس بعثة السياحة بمراجعة بنود عقد الشركة مع الحجاج والتحقيق فى المخالفات الموجودة .

كما تم التنبيه على السادة رئساء اللجان الفرعية بالبعثة بالمرور الدوري على مقار إقامة الحجاج والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها بشكل فورى.

تجدر الإشارة الى قيام الدكتور عبدالعاطى بالتشرف بزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتعرف على المراحل المختلفة لتصنيع الكسوة ووجه السكر لإدارة المصنع وجلالة خادم الحرمين الشريفين والسلطات السعودية على ما يبذلوه من مجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى سُبل الراحة لهم.

وقام الدكتور عبدالعاطى بالانتقال الى منطقة عرفات لتفقد المخيمات التى تم تجهيزها لحجاج البعثات الثلاثة ( الداخلية والتضامن والسياحة ) هذا العام واطلع على خطة تفويج الحجاج الى صعيد عرفات ابتداءاً من غداً إن شاء الله

وطالب سيادته رؤساء بعثات الحج المختلفة بالعمل المتواصل على توفير كافة سبل الراحة للحجاج ليتفرغوا لأداء مناسك الحج متمنياً لهم حجا مبرورا بإذن الله.