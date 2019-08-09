ضبط عاطل سرق تاجر سوادني بمصر القديمة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لاستيلائه على 7 آلاف جنيه من مواطن سودانى، في مصر القديمة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من مواطن سودانى الجنسية، 41 سنة، تاجر، بأنه أثناء تواجده بشارع عبدالعزيز، لشراء بعض الأجهزة الكهربائية، تقابل مع أحد الأشخاص، حيث عرض عليه الأخير بيع شاشات بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق، واصطحبه لإحدى الغرف بمنطقة الجيارة، واستولى منه على 7 آلاف جنيه كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذ بالفرار.

وذكرت التحريات أن وراء ارتكابها "محمود .م" 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6435 لسنة 2012م الموسكي "سلاح بدون ترخيص"، وأسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه ، وسلاح ابيض " شفرة موس " المستخدم فى ارتكاب الواقعة .