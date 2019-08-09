سقوط قتلى وجرحى مدنيين في إطلاق قذائف باتجاه قاعدة حميميم السورية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين اليوم الخميس، نتيجة لإطلاق مسلحين قذائف باتجاه قاعدتها حميميم في سورية.

وقالت الوزارة في بيان:"يوم الثامن من أغسطس قرابة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موسكو سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة حميميم إطلاق 4 صواريخ من الراجمات من الجهة الشمالية الغربية من بلدة كبانا باتجاه القاعدة"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في إحدى البلدات على بعد 2 كلم من مطار حميميم،بحسب كالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما جاء في نص البيان: "لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون نتيجة اطلاق المسلحين للقذائف".

وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة .

كانت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) قد أفادت بوقوع هجوم استهدف قاعدة حميميم يوم الاثنين الماضي، ما تسبب "في سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجوم ولكنها أشارت إلى عدم حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.