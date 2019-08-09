وزير الخارجية الفرنسي لـ«ترامب»: باريس لا تحتاج إلى إذن أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن باريس ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران.

وأكد الوزير الفرنسي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الخميس، إنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران "نيابة" عن الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب أن "إيران تعيش أزمة مالية كبيرة.. لا تفلح محاولاتهم لمحاورة الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات غامضة من جميع هؤلاء الذين يطمحون إلى تمثيلنا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".