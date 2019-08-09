 ترامب يرجح إمكانية إلغاء المفاوضات مع الصين المقررة في سبتمبر - بوابة الشروق
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ترامب يرجح إمكانية إلغاء المفاوضات مع الصين المقررة في سبتمبر

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 6:17 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 6:17 م

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية إلغاء المفاوضات مع الصين المقررة في سبتمبر، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوزعربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

وتعهدت بكين يوم الجمعة الماضية بالرد حال أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على باقي واردات السوق الأمريكية من السلع الصينية، وذلك في أعقاب التصعيد المفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وكان ترامب أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات أمريكية من الصين بقيمة 300 مليار مطلع سبتمبر المقبل، في خطوة من شأنها الإضرار بالمستهلك الأمريكي مباشرة أكثر من أي طرف آخر في إطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج».

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