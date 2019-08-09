ضبط 69 قضية مخدرات و77 متهما خلال 3 أيام على مستوى الجمهورية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن.

أسفرت جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 69 قضية إتجار وحيازة مواد مخدرة، إذ بلغ عدد المتهمين فيها 77 متهماً، وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الأفيون، الأستروكس"، كما تم ضبط 2673 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وضبط مبلغ مالي قدره 79 ألفا و250 جنيها بحيازته المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار علانية الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.. وجار استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.