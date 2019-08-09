وزارة الحرس الوطني السعودي: أعيننا وقلوبنا مفتوحة لجميع الحجاج

قال المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني السعودي، محمد المصري، إن المملكة ترحب بجميع الحجاج بالأراضي المقدسة، متابعًا: «أعيننا وقلوبنا مفتوحة لهم».

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «Ten»، أمس الخميس، إن المملكة تحرص على تذليل جميع الجهود وتسخير كافة الإمكانيات، مشيدًا بدور خادم الحرمين الشريفين في هذه المنظومة المتكاملة.

وأشار إلى عمل المملكة على توفير استعدادات كاملة وجاهزية تامة في كافة الجوانب الأمنية والصحية والطبية والتوعوية واللوجستية، مؤكدًا أن وزارة الحرس الوطني إحدى المنظمات الكبرى التي تَشرُف بأداء هذه الخدمة.