براز حمامة بريطانية قيمته 27 ألف جنيه استرليني

بلغ حجم التعويضات عن انزلاقات في محطة بادينغتون أكثر من 136 ألف جنيه استرليني

حصل أحد ركاب القطارات في العاصمة البريطانية لندن على تعويض من شركة السكك الحديدية بعد انزلاقه في محطة بادينغتون لدى سيره على "ما يحتمل أن يكون مخلفات حمامة".

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها بي بي سي أن شركة القطارات دفعت نحو مليون جنيه استرليني في غضون خمس سنوات بسبب انزلاقات وسقطات في محطاتها في مجمل أنحاء بريطانيا.

ووقعت نصف الحوادث في محطات أوستن وبادينغتون وفيكتوريا وليفربول ستريت.

وتقول شركة السكك الحديدية إن عددا قليلا جدا من الركاب يتعرض للحوادث.

ففي غضون خمس سنوات تنتهي بالعام المالي 2018/19 دفعت الشركة تعويضات بلغت 951.360 ألف جنيه استرليني.