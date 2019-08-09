آلاف المتظاهرين في هونج كونج يعتصمون بالمطار

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احتشد آلاف المتظاهرين داخل صالة الوصول بمطار هونج كونج الدولي اليوم الجمعة، في بداية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة من المقرر أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويبدأ باعتصام المطار الذي يستمر ثلاثة أيام الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات في أنحاء مدينة هونج كونج.

وشددت قوات الأمن الإجراءات بالمطار، الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، وطالب المسؤولون المسافرين بالحضور مبكرا إلى المطار.

ووقف المسافرون في طوابير طويلة لإنهاء الإجراءات، حيث وضعت سلطات المطار الحواجز وملصقات توضح للمسافرين بأن تذاكر وتوثيق السفر مطلوبة من أجل الوصول إلى نقطة محددة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج" الصينية.

وبدأت الاحتجاجات في التاسع من حزيران/يونيو الماضي ضد مشروع قانون، معلق حاليا، كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم في البر الرئيسي.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ ذلك الحين وتحولت إلى موجة غضب ضد حكومة هونج كونج، والرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام.

ولم تستجب لام لأي من مطالب المحتجين، والتي شملت مطالبتها بالتنحي عن منصبها، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في وحشية الشرطة. ويقول المحتجون إنهم سيستمرون حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم.

ويهدف منظمو الاحتجاجات بالاعتصام في المطار إلى توصيل مطالبهم للزوار من أنحاء العالم.