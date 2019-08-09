 شاهد.. رئيس جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين يترشح للانتخابات في تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شاهد.. رئيس جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين يترشح للانتخابات في تونس

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 6:38 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 6:38 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح تقديم رئيس «جمعية شمس» المدافعة عن حقوق مثليي الجنس في تونس، منير بعتور، أوراق للانتخابات الرئاسيّة بمقرّ الهيئة العليا للانتخابات.

وسبق أن قال بعتور إنه حصل على التزكيات اللازمة لاستكمال الملف القانوني الذي يخوله الترشح، مشيرا إلى أنه سيقدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بديلا لما يطرح حاليا على الساحة التونسية.

يشار إلى أن «جمعية شمس» تم تسجيلها في 18 مايو 2015، وتكافح مظاهر تجريم المثلية الجنسية، وتجهد لرفع مستوى الوعي الصحي لتفادي الأمراض المنقولة جنسيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في العاشر من نوفمبر المقبل، حسب الهيئة العليا للانتخابات في البلاد.

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