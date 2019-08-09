 الخارجية الروسية: نأخذ تصريحات بكين عن تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشأن الصيني «على محمل الجد» - بوابة الشروق
الجمعة 9 أغسطس 2019 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: نأخذ تصريحات بكين عن تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشأن الصيني «على محمل الجد»

/أ ش أ/
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 10:17 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 10:17 م

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها تأخذ التصريحات التي أعلنتها السلطات الصينية عن تدخل الاستخبارات الأميركية في الشئون الداخلية لبكين على محمل الجد.

وقالت المتحدثة -في بيان صحفي اليوم الجمعة- "لقد استمعنا بالفعل إلى تصريحات القيادة الصينية، التي اتهمت بشكل مباشر عددا من وكالات الاستخبارات الغربية ومنها الاستخبارات الأمريكية، بالتدخل في الشئون الداخلية للصين".

وأضافت "نحن نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد، خاصة أن الأمر يتعلق بالمشاركة الملموسة لهذه الاستخبارات في تنظيم أعمال الشغب في هونج كونج التابعة لجمهورية الصين الشعبية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك