شركات سكك الحديد ببريطانيا تتراجع عن الانسحاب من نظام تذاكر على مستوى أوروبا

عدلت شركات السكك الحديد البريطانية عن قرارها بالانسحاب من نظام تذاكر "انتريل" و"يوريل" بعد يوم من إعلانها مشيرة إلى "رد فعل قوي".

وفي بيان اليوم الخميس، قالت ريل ديليفري جروب وهي منظمة تضم معًا شركات خدمات الركاب والشحن البريطانية، إنها أجرت مفاوضات جديدة مع شركة "يوريل جروب".

وقالت المنظمة إن "شركات القطار البريطانية لم ترد أبدا الرحيل عن انتريل".

ووفقًا لإعلان يوم الأربعاء، كانت تصاريح المرور التي طالما أصبحت أمرًا شائعًا بين الشباب كوسيلة للتجول في أنحاء أوروبا، ستتوقف عن تغطية رحلات القطارات في بريطانيا اعتبارًا من عام 2020.

ولاقى التغيير انتقادًا من صناع السياسة وعلى الانترنت، وقال آندي ماكدونالد وزير النقل في حكومة الظل لحزب العمال المعارض في بريطانيا إن السفر عبر السكك الحديد يجب أن يتم تشجيعه، ووصف مارك سيمث وهو مدون مشهور في مجال السكة الحديد ذلك بأنه "يوم حزين".

ووفقًا لمجمعة يوريل جروب التي تتخذ من أوتشريت مقرا لها ومملوكة من جانب أكثر من 35 شركة للشحن والسكك الحديد في أوروبا، تسمح تصاريح انتريل لمواطني الدول الأوروبية وتصاريح يوريل "السفر بشكل مرن وبلا حدود في أنحاء القارة".