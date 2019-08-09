كندي يوجه الشكر للبنان لتوسطها في إفراج سوريا عنه

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في بيروت اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح الكندي كريستيان لي باكستر صاحب الـ44 عاما، الذي كانت السلطات السورية أوقفته منذ أكثر من سنة.

وقال إبراهيم الذي توسطت بلاده في القضية "إن المواطن الكندي كان قد اعتقل منذ أكثر من سنة في الاراضي السورية لمخالفته القوانين السورية ".

أضاف باكستر خلال مؤتمر صحفي متلفز في بيروت: "أود أن أشكر لبنان على المساعدة في تحريري. لقد أعتقدت أنني سأبقى هناك للأبد"، وذلك قبل أن يجهش بالبكاء.

حضر المؤتمر الصحفي اللواء إبراهيم والسفيرة الكندية إيمانويل لامورو في المديرية العامة للأمن العام في بيروت.

وكانت السلطات السورية أطلقت سراح المواطن الأمريكي سام جودوين الشهر الماضي بعد وساطة من إبراهيم أيضا.