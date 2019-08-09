الصفاقسي ينفي فسخ تعاقده مع عمرو جمال

نفى نادي الصفاقسي التونسي الأخبار التي تداولت مؤخرًا حول فسخ الفريق عقده مع مهاجم النادي الأهلي عمرو جمال.

ونشر النادي بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ينفي فيها كل الأخبار التي تشير إلى فسخ الفريق التونسي تعاقده مع عمرو جمال.

وجاء البيان على النحو التالي: "تعلم الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي أن الأخبار التي تُروج حول فسخ الارتباط مع اللاعب المصري لا أساس لها من الصحة و أن النادي احتراما للوائح الفيفا والقوانين اللعبة تحصل عبر الفيفا و الجامعة التونسية لكرة القدم على التأهيل القانوني النهائي للاعب عمرو جمال و استخرج له إجازة لاعب محترف".

وأضاف البيان: "كما تؤكد الهيئة المديرة اعتزامها دفع شرط الشراء في أقرب فرصة طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري، كما تؤكد على احترامها الكبير لقوانين جمهورية مصر العربية الشقيقة طالبة ممن لهم النظر التدخل لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف و يحفظ حقوق إدارة الجيش المصري في علاقة بمسألة تجنيد اللاعب عمرو جمال بتمتيعه من تأجيل باعتبار احترافه و صغر سنة".

وأتم : "تأمل الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي أن يعزز تواجد اللاعب المصري عمرو جمال بيننا من متانة العلاقات المتميزة بينها و بين النادي الأهلي المصري".

وكان عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قد أكد أن عمرو جمال عاد إلى القاهرة وتم تجنيده في الجيش المصري.