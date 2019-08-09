المفتي: الأعياد فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعا

هنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والسلام والبركات.

وأضاف المفتي في بيان صحفي أمس، أن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام العيد، أيام فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.

إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية إن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام .. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ" .

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بهذه المناسبة أنه يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، ويسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ .. أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين تحثهم فيها على اغتنام فضائل ونفحات يوم عرفة المبارك قالت فيها: "فلنسارع إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمات وعطاءات يفيض بها المولى سبحانه على الطائعين في اليوم الموعود .. اليوم الذي تُقال فيه العثرات وتغفر الزلات وترفع الدرجات".

وفى نفس السياق، قدمت بوابة الأزهر الإلكترونية هذا العام ملفًا متكاملًا عن آداب الحج وأحكامه، وكل ما يحتاج حجاج بيت الله الحرام معرفته عن كل نسك.

ويشتمل ملف الحج على فيديوهات تفاعلية توضيحية بالرسوم المتحركة لشرح مناسك الحج، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بمناسك الحج وأحكام الأضحية.