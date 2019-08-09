منظمة حقوقية ألمانية تحذر من خطر تعرض فتيات للختان خلال العطلة الصيفية

حذرت منظمة حقوقية ألمانية معنية بشؤون المرأة من خطر تعرض فتيات من بعض المجتمعات لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال قضائهن عطلات في بلدانهن الأصلية.

ودعت منظمة "تير دي فام" في برلين المهنيين، بمن فيهم المعلمون وأطباء الأطفال والاخصائيون الاجتماعيون، إلى توخي الحذر من احتمال تعرض فتيات من عائلات ذات خلفية مهاجرة لهذا الخطر.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن هناك ضغطا كبيرا يُمارس على الآباء في مجتمعات معينة، حتى لو كانوا هم أنفسهم يعارضون هذه العادة.

وقالت إيزاتو باري، الناشطة في المنظمة: "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعني ألم مدى الحياة، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي". وتعمل باري، المنحدرة من جامبيا، في برلين على إقناع الآخرين بالتخلي عن هذه الممارسة، وهو أمر شائع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأضافت باري: "في نظري، لا يوجد عنف أسوأ من ذلك ضد النساء".

تجدر الإشارة إلى أن ختان الإناث محظور في ألمانيا، ويمكن مقاضاة من يرتكبه في ألمانيا حتى لو تمت الممارسة خارج البلاد.

وبحسب بيانات المنظمة، فإن هناك نحو 15 ألف فتاة تعيش في ألمانيا عرضة لهذا الخطر.

وتمارس هذه العادة في حوالي 30 دولة أفريقية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط.