حملات مرورية على الطريق السريعة بالقاهرة

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واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة على الطرق السريعة، وركزت الحملات على الكشف عن صلاحية الإطارات، ونصب الرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة للحد من الحوادث والالتزام بالسرعات المقررة قانونا.

كما شنت حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال، ودفعت الحملات بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية علي الطرق السريعة، وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف التواجد المروري الفعّال والجدي على الطرق السريعة وتسيير الحركة المرورية.