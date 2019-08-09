مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تقوم بجولة اقتصادية في آسيا

تقوم مانيشا سينج مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والتجارية بجولة تشمل كلا من: دول منغوليا وبورما ولاوس خلال الفترة من 11 وحتى 24 أغسطس الجاري في إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتلك الدول.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أنه من المقرر أن تلتقي سينج في منغوليا مع مسئولي الحكومة ورجال الأعمال لبحث تقوية الفرص الاقتصادية وزيادة التجارة الثنائية، كما تقوم بزيارة عدة مشروعات في مجالات مختلفة، ويأتي هذا بعد اجتماع الرئيس المنغولي خالتما باتولجا نهاية شهر يوليو الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كما تلتقي سينج في بورما بمسئولي الحكومة وأصحاب المشروعات التقنية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وستتحدث في منتدى الاستثمار الأمريكي الياباني الذي تستضيه السفارة اليابانية والغرف التجارية اليابانية والأمريكية والبورمية.

وتختتم سينج جولتها في لاوس حيث تبحث مع المسئولين وقادة الأعمال هناك تحسين بيئة مشروعات الشباب وستشارك في إطلاق مختبر شركة فورد للسيارات لبحث كيفية نجاح الشركات الأمريكية في لاوس التي يتسم اقتصادها بسرعة النمو.