ارتفاع أسعار النفط بعد الإشارات السعودية إلى إمكانية خفض الصادرات

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا، الخميس، بعد تراجعها أمس إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر، في أعقاب الإشارات السعودية إلى احتمال خفض صادراتها النفطية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع بنسبة 3.7%. وكان مسؤولون سعوديون رفضوا الكشف عن هويتهم قد قالوا إن بلادهم تعتزم خفض مبيعاتها من النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر المقبل.

كما تعتزم المملكة خفض إنتاجها النفطي خلال الشهر المقبل، بحسب هؤلاء المسؤولين.

وتراجع سعر النفط بنسبة 10% تقريبا خلال الشهر الحالي مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما يثير المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع وتيرة نمو الطلب على الطاقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر تقرير صادر عن شركة "فيتول جروب" للاستشارات إن الطلب العالمي على النفط لن يزيد بأكثر من 650 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 1.46 دولار إلى 52.55 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل. وكان السعر قد ارتفع إلى 52.98 دولار للبرميل في وقت سابق من تعاملات اليوم.

وفي بورصة لندن للسلع ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 1.21 دولار إلى 57.44 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.