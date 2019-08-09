الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية المتصارعة لتبني هدنة عيد الأضحى

جدد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا، للأطراف المتصارعة في ليبيا إلى تبنى هدنة دعا إليها المبعوث الأممي للبلاد غسان سلامة بمناسبة عيد الأضحى.

جاء ذلك في بيان اصدره بوجيا هنأ فيه الشعب الليبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك ونشره على صفحته على موقع فيسبوك اليوم الجمعة.

وقال "إن تبني هذه الهدنة ليس فقط لتوفير الراحة للأشخاص الأكثر تضررا والذين هم بحاجة ماسة إليها، ولكن أيضا كخطوة أولى نحو إنهاء العنف والعودة إلى العملية السياسية".

كان سلامة قد اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى، واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا، يعقبه اجتماع ليبي، منبهًا إلى أن الليبيين يخوضون الآن حروبًا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.

يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع شهر نيسان/ابريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق بقوات للتصدي للهجوم.