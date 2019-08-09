أعرب المدافع البرازيلي دافيد لويز عن سعادته بالانضمام لأرسنال قادمًا من تشيلسي، مشيرًا إلى أنه يرغب في الفوز بالألقاب مع الجانرز.

وقال لويز في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي : "إنه شعور رائع أن أنضم إلى أرسنال، هي مرحل جديدة في حياتي المهنية، أنا متحمس للعب في هذا النادي الكبير".

وأضاف: "لقد نشأت وأنا أشاهد الكثير من المباريات لأرسنال، خاصة اللاعبين الكبار السابقين، لذا أنا متحمس للغاية لمحاولة مساعدة هذا النادي، لدي هدف واحدة وهو تحقيق الألقاب".

وعن انتقاله من تشيلسي إلى أرسنال رغم صعوبة الانتقال بين الناديين تابع: "انتهت فترتي هناك، أتيحت لي الفرصة أن ألعب في فريق آخر كبير في حياتي، أنا أحب التحديات، ولست خائفًا على الإطلاق لتجربة الأمور الجديدة".

وعن دور أوناي إيمري المدير الفني للفريق في انضمامه إلى أرسنال : "لقد لعب دور كبير في اتخاذي هذا القرار، أنا أعرفه منذ أن كنت معه في باريس، وأعلم أيضا نوعية الفريق واللاعبين، وهذا ما يجعلني متحمسًا".

لويز تطرق إلى أكثر لاعبي أرسنال الذي تعرض للضرر منهم : "بالطبع هم المهاجمون، أنا سعيد الآن لأن أوباميانج ولاكازيت في فريقي، لذا أصبح الأمر سهلًا الأن".

وانتقل لويز إلى أرسنال بعقد لمدة موسمين، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.