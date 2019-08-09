تحرير 997 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية فى حملات بقنا

شنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري، حملات خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن تحرير 997 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع المتنوعة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق، شملت 616 مخالفة، منها 424 مخالفة عدم إعلان الأسعار، و32 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، و32 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، و24 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة، و12 مخالفة سلع مجهولة المصدر، و48 مخالفة تجار تموينيين، و17 مخالفة بيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص، و18 مخالفة لاستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلى للأغراض التجارية، ومخالفة واحدة امتناع عن البيع، و8 مخالفات أخرى متنوعة‪ .‬

وفى مجال المخابز والمطاحن أكد الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 381 مخالفة منها، 100 ‬مخالفة عدم مطابقة المواصفات، ‪82‬ مخالفة عدم تثبيت لوحات استرشاديه بمواصفات رغيف الخبز، و60 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، و43 مخالفة غلق مخابز، و37 مخالفة توقف عن العمل، و35 مخالفة تهريب وتجميع وتصرف في حصص الدقيق المدعم، و8 مخالفات نقص وزن، بالإضافة إلى 16 مخالفة أخرى متنوعة‪

وشدد محافظ قنا على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف منشآت عرض وبيع المواد الغذائية والسلع التموينية ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومستودعات الغاز للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.