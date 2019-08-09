مسؤول ألماني يدافع عن رد فعله تجاه تصريحات نادي شالكه بشأن إفريقيا







دافع مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الأفريقية، جونتر نوكه، عن رد فعله إزاء اتهام رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه الألماني لكرة القدم، كليمنز تونيس، بالعنصرية عقب تصريحات أدلى بها بشأن أفريقيا.

وقال نوكه المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "أرى أنه من المهم أنني لم أدافع عن السيد تونيس بأي طريقة، بل وصفت انتقاءه للعبارات بأنه غير مقبول على الإطلاق... تصريحاتي لم يكن المقصود بها التهوين بأي طريقة".

وفي الوقت نفسه، أعرب نوكه عن أسفه لخروج النائب البرلماني تشارلز هوبر من الحزب المسيحي الديمقراطي، وقد برر هوبر هذا القرار بتصريحات نوكه.

وتعرض تونيس لانتقادات على نطاق واسع بسبب تصريحات أدلى بها في عيد أصحاب المهن اليدوية الذي أقيم في مدينة بادربورن الألمانية مؤخرا، وذلك خلال خطاب انتقد فيه فرض الضرائب لمكافحة تغيير المناخ.

وقال تونيس: "بدلا من زيادة الضرائب، ينبغي علينا أن نمول 20 محطة لتوليد الطاقة في إفريقيا كل عام، ومن ثم سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال، عندما يعم الظلام".

وعقب هذه التصريحات طالب نوكه بإجراء جدل صريح حول هذا الأمر، وقال في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة أول أمس الأربعاء: "المشكلات التي تحدث عنها تونيس مثل اختفاء الغابات المطيرة والنمو السكاني في القارة الأفريقية حقيقية ويتعين التحدث عنها ومناقشتها على نحو جدلي أيضا".