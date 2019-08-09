الداخلية ترصد لحظة توديع الإرهابي أسرته وانتقاله بالسيارة المفخخة إلى محيط معهد الأورام

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه عن ملابسات حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي.

وتمكنت الداخلية من تحديد هوية منفذ الحادث، وتبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمدعو عبد الرحمن خالد محمود، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.

وأضافت الوزارة، في بيان أن عملية الفحص والتتبع، حددت خط سير السيارة المستخدمة في الحادث، موضحة أنه تم تحديد هوية الخلية العنقودية لحركة حسم، وتم استئذان النيابة لضبطهم.

وعرضت الوزارة مقطع فيديو يرصد "لقاء وداع المتهم بتنفيذ حادث معهد الأورام مع أسرته قبل الحادث بيوم".