انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الحرب في منزل بألمانيا

انفجرت قنبلة يدوية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في منزل رجل 35 عاما في مدينة نورنبرج الألمانية، ما أسفر عن إصابة الرجل بإصابات بالغة.

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا اليوم الجمعة أن الرجل كان يبحث بجهاز كشف عن أجزاء معدنية في إحدى الغابات، وعثر على القنبلة خلال ذلك.

وفي المنزل أراد الرجل تنظيف القنبلة، إلا أنها انفجرت، ما تسبب في إصابته في يديه.

وحذر المكتب من الإمساك بأشياء يُشتبه في احتوائها على مواد متفجرة، مطالبة الأشخاص الذين يعثرون على مثل هذه الأشياء بالاتصال بالشرطة.

وتجري الشرطة والادعاء العام تحقيقات ضد الرجل بتهمة انتهاك قانون حيازة المتفجرات.