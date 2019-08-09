مجهولون يلطخون منزل مسؤول بالبديل الألماني في كيل شمالي ألمانيا بالألوان

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قام مجهولون بتلطيخ منزل أحد السياسيين المحليين التابعين لحزب البديل الألماني اليميني المتطرف.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن باب المنزل الذي يسكنه عدة أسر منها أسرة المسؤول بالبديل الألماني تم قذفه بحجر.

ورش المعتدون على مواضع كثيرة من جدار المنزل بالألوان جملة "تبا للبديل الألماني" كما خرقوا إطارات ثلاث سيارات متوقفة أمام المنزل.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة قائلا: "لم نعثر على أدلة تشير إلى الفاعلين".

وكان مجهولون آخرون كتبوا في حزيران يونيو الماضي بالطريقة نفسها جملة "أخرجوا النازيين من البرلمان – تبا للبديل الألماني" على سور إحدى الحدائق، الواقعة أمام مدخل النائب.