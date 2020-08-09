قال رئيس الوزراء الأسبق اللبناني، فؤاد السنيورة، إن هناك مشكلات في الإدارة الداخلية في لبنان نتيجة وجود تدخلات من الخارج، مشيرًا إلى وجود مطامع داخلية وأغراض داخلية صغيرة من أجل الوصول إلى السلطة.

وأضاف «السنيورة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن أحد المطامع تصرف الرئيس اللبناني ميشال عون، بتعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين ونصف.

ونوه أن «الحلف بينه وبين حزب الله أدى إلى مزيد من الاختلالات في التوازنات الداخلية»، متابعًا: «هناك مشكلات تتعلق بالاستعصاء على إجراء الاستصلاحات، وكان يجب أن يُثار بالسير بها منذ سنوات عدة».

ولفت إلى أن «المصالح الصغيرة للأحزاب الطائفية كانت تقف حائلًا أمام الإصلاحات، وأدت إلى تفاقم الأوضاع منذ 2011»، متابعًا: «أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير وتراجع ميزان المدفوعات وتفاقم حجم الدين العام».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.