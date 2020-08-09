مقتل مدنيين وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار بكابول

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هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول بعد وقت قصير من اختتام مجلس شيوخ القبائل في أفغانستان (لويا جيرجا) اجتماعا استمر ثلاثة أيام بشأن اتخاذ قرار لإطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان المتبقين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكدت شرطة كابول انفجار عبوة ناسفة في بازار بالمنطقة الخامسة، والذي وقع حوالي الساعة 3 و40 دقيقة بعد ظهر اليوم.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فرامارز قوله إن اثنين من المدنيين من بينهما امرأة قتلا وأصيب 5 آخرين من أفراد قوات الأمن الأفغانية، نتيجة لانفجار قنبلة زرعت في تروللي.

وأضاف أن القنبلة انفجرت بعد أن عثرت عليها قوات الأمن وحاولت إغلاق المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.