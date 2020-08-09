نائبة برلمانية لبنانية: تحكمنا مافيا وضعتنا تحت الأرض

قالت بولا يعقوبيان نائبة برلمانية لبنانية، أن لبنان كلها غضب وقهر، بجانب أن الوضع الراهن الآن، لا يمكن أن نصف له أحساس، أو نقول فيه كلام.

وأضافت في تصريحات لفضائية تن، أن لبنان كانت بالأرض، وأصبحت الآن تحت الأرض، لافتة أن انفجار مرفأ بيروت دمر ما تبقى داخل المواطن اللبناني بأن الحال من الممكن أن يتغير للأفضل.

وتابعت:«الحكومة سرقت مدخرات الناس، وقاموا بتحويل الأموال إلى الخارج، ولا يصرفون شيئًا على لبنان»، مشيرة أن تعداد لبنان السكاني لا يتجاوز الـ6 مليون مواطن، ورغم ذلك السلطة الحالية فاشلة، ولا تقدر على أن تفعل لنا شيء.

وذكرت أن لبنان تدار من مافيا، لا تريد لبنان سوى الخراب، ولن يتحمل هذا الدمار سوى الشعب وحده.

وتجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.