 حاكم ولاية أوهايو الأمريكية يعلن سلبية تحاليل كورونا للمرة الثانية - بوابة الشروق
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حاكم ولاية أوهايو الأمريكية يعلن سلبية تحاليل كورونا للمرة الثانية

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 11:18 ص

أعلن حاكم ولاية "أوهايو" الأمريكية مايك ديواين، سلبية نتائج تحاليله المعملية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الثانية، بعدما تلقى نتائج متضاربة قبل يومين منعته من لقاء الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني- أن زعيم الغرب الأوسط وزوجته خضعا للاختبار مرة أخرى "بدافع الحذر الشديد" في مستشفى جامعة ولاية "أوهايو".

وقال ديواين -في تغريده نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي- "إنني خضعت وزوجتي لاختبارات فيروس كورونا وكشفت النتائج سلبية العينة.. وأنا أتوجه بالشكر لكن من أرسل التمنيات الطيبة لعائلتنا وموظفينا".

وكان ديواين قد أعلن يوم الخميس الماضي ولأول مرة إصابته بالفيروس، وذلك قبل اجتماع مقرر مع الرئيس دونالد ترامب في "كليفلاند" هذا الأسبوع.. لكنه غرد يومها بأنه لم يكن يعاني من أي أعراض في ذلك الوقت.

وقال ديواين -في مؤتمر صحفي أمس الأول- "لقد كنت أتوقع رؤية الرئيس ذلك الصباح.. ولكن بينما كنا نقود السيارة إلى المطار لمقابلته، تم الاتصال بي وإخباري بنتائجي الإيجابية".

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