الرئيس المشارك لحزب البديل الألماني يرحب بالانسحاب المزمع لقوات أمريكية من بلاده

رحب تينو شروبالا، أحد المشاركين في رئاسة حزب البديل من أجل ألمانيا، بالانسحاب المزمع لجزء من القوات الأمريكية من بلاده.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال شروبالا، عضو البرلمان الألماني، اليوم الأحد إن هذه الخطوة تتماشى مع البرنامج الأساسي للحزب الذي ينص على انسحاب قوات الحلفاء و سحب الرؤوس النووية للولايات المتحدة من ألمانيا، ورأى أن هذه الخطوة يمكنها أن تعزز السلم بعض الشيء في أوروبا، كما أن من الممكن أن تكون بمثابة إشارة جيدة لروسيا.

وأضاف شروبالا أن سبب ذلك يرجع إلى أن الحزب يعتبر روسيا جزءا من أوروبا " ونحن هنا بحاجة إلى سياسة سلام فاعلة، ورأى أن من الضروري من وجهة نظر اقتصادية أن يتم إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعرب شروبالا عن اعتقاده بأن ارتداء الكمامات للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، يجب أن يكون طوعيا، وقال إن المهم هو أن تكون تدابير مكافحة كورونا، متناسبة.

وأكد أن ارتداء الكمامة أمر مناسب في موقف معين بالنسبة للشرائح المعرضة للخطر مثل كبار السن، وطالب بأن تكون الكمامة المستخدمة في هذه الحالة ذات درجة عالية من الفعالية مثل كمامات (إف إف بي-2) وليس تلك الكمامات المتداولة تجاريا.

وأعرب شروبالا عن رفض الحزب بوجه عام لارتداء الكمامات في المدارس.