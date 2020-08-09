الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 270 شخصا على الأقل جراء الاشتباكات التي دارت في وسط بيروت منذ أمس

قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر اللبناني، رونا حلبي، إن 70 شخضًا على الأقل قد جرحوا ونقلوا إلى المستشفيات جراء الاشتباكات التي دارت في وسط بيروت منذ أمس السبت، نتيجة الاحتجاجات على حادث مرفأ بيروت.

وأضافت في حوار عبر «سكايب»، لنشرة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن 200 مصاب آخرين تمت معالجتهم على الأرض، مشيرة إلى وفاة 158 شخصًا جراء حادث انفجار المرفأ، فضلًا عن إصابة نحو 6000، بمختلف أنواع الإصابات، والتي منها فقدان أطراف، إضافة إلى 20 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين حتى الآن.

وتابعت: «هذا الانفجار له أثر كارثي على لبنان، الذي يمر أصلًا بمرحلة دقيقة جدًا منذ شهر أكتوبر الماضي»، متوقعة أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ستزداد خلال الأيام المقبلة بشكل كبير جدًا، ما قد يستدعي لإقفال البلد مرة أخرى.

وتجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

